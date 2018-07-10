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Супермодель Ірина Шейк оголилась перед камерою: звабливе фото

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Ірина Шейк оголилась перед камерою
Ірина Шейк оголилась перед камерою / Фото із соцмереж

Одна з найпопулярніших моделей світу Ірина Шейк не соромиться демонструвати красу свого тіла на інтимних знімках. Зірка показала результати фотосесії, в якій вона позувала перед камерою оголеною.

Ірина Шейк розбурхала мережу новим сексуальним фото: російська супермодель лежала у мілкій воді, прикривши оголені груди великими мушлями. З одягу на зірці були тільки світлі труси, які ледь виднілись на світлині. Модель закрила очі та грайливо привідкрила рот, що додало пікантності чорно-білому фото. 

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Варто зазначити, що Ірина Шейк має розкішну фігуру. На знімку видно, що молода мама аж ніяк не забуває про спортзал, бо її форми виглядають ідеально. 

 

Це не єдине пікантне фото, яким поділилась Ірина Шейк. На іншому знімку модель позує зі своїми російськими колегами – Наталією Водяновою та Наталією Полевщиковою. Знаменитості прикрили свої оголені тіла шарфами з логотипами Чемпіонату світу з футболу 2018, який відбувається в Росії. 

 

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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