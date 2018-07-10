Супермодель Ірина Шейк оголилась перед камерою: звабливе фото

Одна з найпопулярніших моделей світу Ірина Шейк не соромиться демонструвати красу свого тіла на інтимних знімках. Зірка показала результати фотосесії, в якій вона позувала перед камерою оголеною.

Ірина Шейк розбурхала мережу новим сексуальним фото: російська супермодель лежала у мілкій воді, прикривши оголені груди великими мушлями. З одягу на зірці були тільки світлі труси, які ледь виднілись на світлині. Модель закрила очі та грайливо привідкрила рот, що додало пікантності чорно-білому фото.

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Варто зазначити, що Ірина Шейк має розкішну фігуру. На знімку видно, що молода мама аж ніяк не забуває про спортзал, бо її форми виглядають ідеально.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 10 Лип 2018 р. о 1:28 PDT

Це не єдине пікантне фото, яким поділилась Ірина Шейк. На іншому знімку модель позує зі своїми російськими колегами – Наталією Водяновою та Наталією Полевщиковою. Знаменитості прикрили свої оголені тіла шарфами з логотипами Чемпіонату світу з футболу 2018, який відбувається в Росії.