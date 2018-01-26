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Супермодель Кендіс Свейнпол запускає власну лінію купальників: гарячі фото

17:29, сьогодні 431 Читать новость на русском
Кендіс Свейнпол у купальнику з власної лінійки
Кендіс Свейнпол у купальнику з власної лінійки "Tropic of C" / Instagram / @tropicofc

Модель Victoria's Secret Кендіс Свейнпол, яка наразі вагітна другою дитиною, сповістила про запуск власної лінії купальників під назвою "Tropic of C".

Тепер зірка подіумів вирішила стати дизайнером. Так, на своїй офіційній сторінці в Instagram модель опублікувала анонс із запуску власної лінії купальників.

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Модель зазначила, що її купальники є у різних фасонах і підійдуть для будь-якого типу фігури. Як вона розповіла, натхненням на створення нової колекції послужила естетика 80-х років.

Це дуже хвилююче для мене! Нарешті, я готова оголосити, що моя лінія купальників вийде в наступному місяці! Зроблено з величезною любов'ю,
– прокоментувала анонс Кендіс.

На інших знімках на Instagram-сторінці "Tropic of C" Кендіс позує в стильних і спокусливих купальниках і фото, схоже, що зроблені або до другої вагітності, або ж в перші місяці, тому що на світлинах в Свейнпол ще немає округлого животика.

До слова, відома модель Емілі Ратажковскі минулого року також випустила свою лінію купальників під назвою "Inamorata", однак через деякий час її звинуватили у плагіаті деяких фасонів.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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