Супермодель Кейт Аптон народила первістка: перше фото новонародженої

Одна з найпривабливіших американських моделей Кейт Аптон вперше стала мамою. 35-річна знаменитість народила доньку.

Кейт Аптон та її чоловік, бейсболіст Джастін Верлендер, вперше стали батьками. Про це знаменитості розповіли на своїх сторінках в Instagram. Модель народила чарівну донечку 7 листопада. Дівчинку назвали Женев'євою.

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Новоспечена зіркова мама вирішила поки не показувати обличчя малятка, опублікувавши фото, на якому видно носик та маленьку ручку дитини.

А от бейсболіст Джастін Верлендер опублікував щемливий допис, до якого прикріпив фото руки новонародженої дівчинки, яку тримають він та Кейт Аптон.

Ласкаво просимо в цей світ, Женев'єва Аптон Верландер. Ти вкрала моє серце в першу ж секунду, як я тебе побачив,

– написав Джастін Верлендер.

До слова, про вагітність Кейт Аптон пара розповіла всередині липня. Сталось це за місяць після того, як чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети, який очолила модель.