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Супермодель Кейт Аптон вагітна первістком

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Кейт Аптон вагітна первістком
Кейт Аптон вагітна первістком

Найсексуальніша жінка планети за версією журналу Maxim – американська модель Кейт Аптон – вперше стане мамою. Про вагітність вона розповіла в особистому блозі.

Не минуло й року після розкішного весілля моделі Кейт Аптон та бейсболіста Джастіна Верлендера, як пара оголосила про майбутнє батьківство. Щасливе подружжя оголосило про вагітність зірки в один день. 

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Вагітна в Маямі, – лаконічно написала Кейт.

До допису модель додала знімок. на якому видніється її вагітний живіт. На фото Кейт Аптон у червоному костюмі та білій майці хизується своїм станом. 

 

#PregnantinMiami @justinverlander ️

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

На відміну від зіркової дружини, Джастін Верлендер був більш багатослівним. Чоловік не тільки зізнався у коханні моделі, але й запевнив, що вона буде чудовою мамою.

"Ти будеш чудовою матір'ю! Не можу дочекатися того дня, коли ми поїдемо в нову подорож вже втрьох! Ти найтурботливіша, любляча і сильна жінка, яку я коли-небудь зустрічав! Гордий, думаючи про те, що наша дитина буде вихована такою жінкою! Дуже сильно тебе люблю", – розчулив мережу Джастін Верлендер. 

 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

Нагадаємо, що американська акторка та модель Кейт Аптон вийшла заміж за зірку бейсболу Джастіна Верлендера в листопаді 2017 року. Церемонію вінчання зіркова пара провела в італійській Тоскані. 25-річна Кейт Аптон за вечір вбрала дві розкішні сукні від бренду Valentino. 

Теги: LifeStyle Зіркові мами Мода
Джерело: 24 Канал
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