Супермоделі вразили образами на Каннському фестивалі в одній білизні: сексуальні фото

Відомі супермоделі Алессандра Амбросіо, Сара Сампайо та Вінні Харлоу здивували своїми відвертими образами на Каннському кінофестивалі-2018. Зірки з’явились на урочистій події лише в одній білизні чорного кольору.

Так, моделі здійснили свій яскравий вихід на показі нової круїзної колекції для жінок та чоловіків німецького дизайнера Філіпа Плейна "Dynasty"-2019.

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Допис, поширений Philipp Plein (@philippplein78) 15 Тра 2018 р. о 8:55 PDT

Модель з незвичною зовнішністю Вінні Харлоу приміряла звабливе боді, поверх оздоблене сіткою, а також високі ботфорди з пір’я та легку чорну накидку. Образ завершував її золотистий клатч.



Вінні Харлоу на Каннському фестивалі-2018

Екс-"ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо одягнула спокусливу білизну, яку оздоблювали декоративні смужки, а також мереживну довгу накидку та шкіряні ботфорди.

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Алессандра Амбросіо

У свою чергу модель Victoria’s Secret Сара Сампайо впевнено крокувала подіумом фестивалю у пікантному чорному боді з розрізами на животі та відвертим декольте, прикривши плечі піджаком з леопардовим принтом. Її "лук" завершували теж чорні ботфорди, а родзинки образу додавали спадаючі шнурки, які кріпились до білизни.



Сара Сампайо