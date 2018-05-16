Супермоделі вразили образами на Каннському фестивалі в одній білизні: сексуальні фото
Відомі супермоделі Алессандра Амбросіо, Сара Сампайо та Вінні Харлоу здивували своїми відвертими образами на Каннському кінофестивалі-2018. Зірки з’явились на урочистій події лише в одній білизні чорного кольору.
Так, моделі здійснили свій яскравий вихід на показі нової круїзної колекції для жінок та чоловіків німецького дизайнера Філіпа Плейна "Dynasty"-2019.
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Модель з незвичною зовнішністю Вінні Харлоу приміряла звабливе боді, поверх оздоблене сіткою, а також високі ботфорди з пір’я та легку чорну накидку. Образ завершував її золотистий клатч.
Вінні Харлоу на Каннському фестивалі-2018
Екс-"ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо одягнула спокусливу білизну, яку оздоблювали декоративні смужки, а також мереживну довгу накидку та шкіряні ботфорди.
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Алессандра Амбросіо
У свою чергу модель Victoria’s Secret Сара Сампайо впевнено крокувала подіумом фестивалю у пікантному чорному боді з розрізами на животі та відвертим декольте, прикривши плечі піджаком з леопардовим принтом. Її "лук" завершували теж чорні ботфорди, а родзинки образу додавали спадаючі шнурки, які кріпились до білизни.
Сара Сампайо