Суперник "Динамо" у Лізі Європи підписав гравця, на якого претендували кияни

Суперник київського "Динамо" в 1/16 Ліги Європи грецький "Олімпіакос" оголосив про підписання угоди з аргентинським нападником Франко Солдано.

До цього 24-літній форвард виступав у себе на батьківщині за команду "Уніон де Санта Фе". За це клуб гравець провів 90 матчів, у яких відзначився 22 забитими голами.

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Про суму трансферу не повідомляється. За оцінками Transfermarkt, Солдано коштує близько 4,5 мільйона євро.

Варто зазначити, що влітку 2018 року Солдано міг перейти у київське "Динамо". Однак головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич в останній момент відмовився від підписання форварда.

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До слова, "Олімпіакос" також підписав контракт з півзахисником Йоргісом Масурасом, який до цього виступав за "Паніоніс"ю гравець у минулому сезоні отримав виклик до національної збірної Греції.