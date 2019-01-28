Суперник "Динамо" у Лізі Європи підписав російського воротаря

Грецький "Олімпіакос" оголосив про підписання російського воротаря Юрія Лодигіна.

Останнім клубом Юрія Лодигіна був санкт-петербурзький "Зеніт". До російського клубу воротар перейшов у 2013 році. до цього часу зіграв за "Зеніт" у 164 матчах, де пропустив 157 голів. У цьому сезоні не зіграв у чемпіонаті Росії жодного матчу.

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Угода з "Олімпіакосом" розрахована до кінця сезону.

Варто зазначити, що Юрія Лодигін розпочинав кар’єру саме у Греції у місцевому клубі "Ксанті". Він виступає за цю команду з 2009 до 2013 року.

Нагадаємо, що "Олімпіакос" став суперником київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч протистояння відбудеться 14 лютого в Греції, початок о 19:55. Матч-відповідь запланована на НСК "Олімпійський" у Києві 21 лютого. Початок о 22:00.

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