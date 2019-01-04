Суперник "Динамо" у Лізі Європи підсилився форвардом збірної Греції

Грецький "Олімпіакос", який є суперником київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи, оголосив про два великі трансфери протягом двох днів поспіль.

Грецький клуб у клубному Twitter оголосив про трансфер форварда Георгіоса Мазуроса.

Читайте також: Бразилець чекав два тижні в Україні на трансфер у "Динамо"

У поточному сезоні Мазурос зіграв за "Паніоніос" 16 поєдинків, забив 7 голів та віддав 1 гольову передачу.

Раніше "Олімпіакос" підписав нападника Франко Сольдано, від якого відмовився наставник киян Олександр Хацкевич. Схоже, що і Мазурос, і Сольдано потраплять до заявки команди у Лізі Європи.

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Олімпіакос" – "Динамо" відбудеться 14 лютого, матч-відповідь – 21 лютого в Києві на НСК "Олімпійський".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24