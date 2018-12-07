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      Суперник Ломаченка назвав найбільш небезпечний удар українця

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      Суперник Ломаченка назвав найбільш небезпечний удар українця

      Вже у суботу ввечері (ніч на неділю, 9 грудня в Україні), чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) в Нью-Йорку проведе свій перший об'єднавчий бій у кар'єрі. Суперником українця буде володар титулу WBO в цьому дивізіоні Хосе Педраса (25-1, 12 КО). Останній розповів про небезпечні удари українця, яких побоюється.

      У інтерв’ю ESPN Педраса заявив, що найбільш небезпечні удари Ломаченко – аперкот по корпусу.

      Потрібно побоюватися бічних зсувів і аперкотів по корпусу. Його специфічні комбінації вражають і нокаутують опонентів найбільше. Його аперкот по корпусу смертельний,
      – розповів Педраса.

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      Однак, за словами пуерториканця, він знає що протиставити Ломаченку. Як приклад він наводить бої українця проти Хорхе Лінареса та Орландо Салідо.

      "Потрібно не давати йому рухатися навколо себе, тримати його на дистанції. У цьому випадку він не зможе використовувати свою роботу ніг і йому доведеться змінити свій ритм. Потрібно показати такий стиль, який демонстрували Лінарес і Салідо, не давати йому підійти", – розповів Педраса.

      Варто нагадати, що Салідо завдав єдиної поразки Ломаченко на професійному ринзі у 2014 році. А Лінерес у бою у травні 2018 відправив українця в перший у кар'єрі нокдаун.

       

      Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Педраса Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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