Суперник Ломаченка тренується за спеціальною програмою, щоб перемогти українця

Чемпіон WBO в легкій вазі пуерториканець Хосе Педраса стверджує, що готовий перемогти в об'єднавчому бою з чемпіоном WBA Super українцем Василем Ломаченком. Для цього він тренується за спеціальною програмою у Лас-Вегасі.

"Я усім збираюся показати, який я боксер. Я не просто хороший, не просто технічний. Я – великий боєць з відмінною витривалістю, що дає мені шанс не просто дати Ломаченко хороший бій, але навіть побити його. Я збираюся якісно зробити свою роботу і збільшити свою ринкову вартість. Якщо у мене все вийде, то планую здобути перемогу", – заявив Педраса, передає Vringe.com.

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Яким буде бій? Війна двох технарів. Ми обидва технічні, а ще обидва любимо пресингувати. Бій вийде дуже крутим. Взагалі-то я готовий на всі 12 раундів. Тому і вибрали для тренувального табору Лас-Вегас. Ми тренувалися над рівнем моря, щоб випереджати Ломаченка у витривалості, щоб справлятися з його швидкістю і рухами. Щоб впоратися з усім, що він запропонує у бою,

– резюмував боксер.

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"У Вегасі прохолодно, потовиділення не настільки інтенсивне, але ми це компенсуємо правильним харчуванням. Тому і вважаю, що ми готові, – додав Педраса. – Бій вже зовсім скоро. Я дуже радий і з нетерпінням готуюся здобути перемогу для всього Пуерто-Ріко".

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться 8 грудня на малій сцені спорткомплексу Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).