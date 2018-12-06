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      Суперник "Шахтаря" "Ліон" не зіграє матч чемпіонату Франції через масові протести у країні

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      "Ліон" не зіграє матч чемпіонату Франції перед грою з "Шахтарем"
      "Ліон" не зіграє матч чемпіонату Франції перед грою з "Шахтарем" / ol.fr

      Масові протести, які охопили Францію, не обійшли стороною і футбол. Три матчі чемпіонату довелося перенести на пізніший термін. Серед них і гру "Ліона", який є суперником "Шахтаря" у Лізі чемпіонів.

      У суботу, 8 грудня, "Ліон" мав на виїзді зіграти проти "Тулузи". Але місцева поліція попросила перенести цей матч на пізніший термін. Відтак гра не відбудеться у заплановану дату.

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      Окрім гри "Ліона", також перенесли ще два матчі – ПСЖ – "Монпельє" та "Монако" – "Ніцца".

      Варто зазначити, що саме "Ліон" був ініціатором того, щоб матч проти "Шахтаря" перенесли з Харкова. Причиною називали воєнний стан, який оголосили в Харківській області. Відтак матч відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський" у середу, 12 грудня. Саме у цьому матчі визначиться володар путівки у плей-офф Ліги чемпіонів. "Шахтарю" у цьому матчі потрібна лише перемога.

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      До слова, напередодні, 5 грудня, "Ліон" на власному полі поступився у матчі чемпіонату Франції іншому супернику українського клубу – "Ренну", який в одній групі Ліги Європи з київським "Динамо". Після цього "гончарі" опустилися на четверте місце у турнірній таблиці.

      Теги: Ліга чемпіонів Футбол Протести у Франції Новини Франції Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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