Суперник "Шахтаря" у Лізі Європи посилився екс-гравцем "Баварії"

Німецький "Айнтрахт", який в 1/16 Ліги Європи зіграє проти донецького "Шахтаря", підписав контракт із Себастьяном Роде.

Гравець дортмундської "Боруссії" перейшов у "Айнтрахт" на правах оренди. 28-річний футболіст виступатиме за франкфуртську команду до 30 червня 2019 року, повідомляє офіційний сайт "Боруссії".

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"Ми дякуємо Себастьяну Роде за відданість "Боруссії" і бажаємо, щоб в "Айнтрахті" він відчував менше проблем зі здоров'ям і зміг взяти участь в більшій кількості матчів", – сказав спортивний директор "Боруссії" Міхаель Цорк.

Як відомо, Роде перейшов у "Боруссію" з мюнхенської "Баварії" у 2016 році. У цьому сезоні Себастьян не провів жодної гри в основному складі "Боруссії". Роде вже виступав у "Айнтрахті" з 2010 по 2014 рік.

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