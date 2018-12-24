Суперник вдарив Зозулі в обличчя, але арбітр не відреагував на грубу гру футболіста: відео
У матчі 19-го туру іспанської Сегунди суддівська бригада попсувала нерви гравцям "Альбасете", за який виступає українець Роман Зозуля.
Команда Зозулі виграла з мінімальним рахунком у "Райо Махадаонда", але все одно залишилася незадоволена діями арбітра Сауля Аіса Рейги.
Читайте також: В Англії футболіст підійшов до партнера та зробив щось дивне з його пупком: відео
В одному з моментів матчу суддя не поставив чистий пенальті за гру рукою, в іншому – за поштовх у спину.
Також в одному з епізодів суперник ліктем грубо вдарив Зозулю. Рефері й на це не відреагував.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Баскетбол: Тріумфальна серія "Сан-Антоніо" сягнула 9 матчів5 квітня 2012 , 11:43
Лікар збірної України: У нас немає травмованих та хворих8 жовтня 2013 , 11:34
Левченко: Зараз буде відтік легіонерів із України30 травня 2014 , 15:40