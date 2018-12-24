Суперник вдарив Зозулі в обличчя, але арбітр не відреагував на грубу гру футболіста: відео

У матчі 19-го туру іспанської Сегунди суддівська бригада попсувала нерви гравцям "Альбасете", за який виступає українець Роман Зозуля.

Команда Зозулі виграла з мінімальним рахунком у "Райо Махадаонда", але все одно залишилася незадоволена діями арбітра Сауля Аіса Рейги.

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В одному з моментів матчу суддя не поставив чистий пенальті за гру рукою, в іншому – за поштовх у спину.

Juzguen ustedes mismo. HIJOS DE PUTA pic.twitter.com/gkciINQ5B0 — Xx92 (@xexulee92) 23 грудня 2018 р.

Також в одному з епізодів суперник ліктем грубо вдарив Зозулю. Рефері й на це не відреагував.

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