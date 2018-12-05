Суперник збірної України на Євро-2020 залишився без головного тренера
Федерація футболу Литви припинила співпрацю з головним тренером національної команди Едгарасом Янкаускасом, контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.
Під керівництвом колишнього знаменитого нападаючого, збірна Литви провела 30 поєдинків. У них команда здобула чотири перемоги, шість матчів звела внічию і двадцять разів поступилася. Різниця забитих і пропущених м'ячів – 17:47.
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Фахівець очолив збірну в січні 2016 року, але під його керівництвом команда зазнала шість поразок в Лізі націй. У новому турнірі Литва вилетіла до Дивізіону D, проваливши торішню кампанію.
Федерація футболу Литви вже почала пошук нового топ-тренера і буде інформувати про зміни.
Нагадаємо, що збірна України зіграє з Литвою в одній відбірковій групі до Євро-2020.
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