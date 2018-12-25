Суперник збірної України у відборі до Євро-2020 проведе контрольний матч з Німеччиною

Суперник збірної України у відборі до Євро-2020, команда Сербії, у 2019 році проведе товариський матч проти Німеччини.

Як повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу, контрольна зустріч Німеччина — Сербія відбудеться 20 березня 2019 року у Вольфсбурзі на стадіоні "Вольфсбург-Арена".

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Вже 25 березня сербська команда стартує у відборі до Євро-2020. У Лісабоні балканці зіграють проти Португалії.

Нагадаємо, що 22 березня 2019 року збірна України проведе перший офіційний матч відбору на Чемпіонат Європи 2020 року – на виїзді проти збірної Португалії.