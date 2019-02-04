Суперник збірної України у відборі на Євро-2020 отримав нового тренера
Новим головним тренером збірної Литви з футболу призначений Вальдас Урбонас.
Про це повідомляє офіційний сайт Литовської федерації футболу (ЛФФ).
Читайте також: Збірна України зіграє матч відбору до Євро-2020 на стадіоні, який вміщає лише 5 тисяч глядачів
Терміни контракту і фінансові умови угоди не розголошуються, при цьому уточнюється, що він буде представлений на спеціальній прес-конференції у вівторок, 5 лютого.
Щоб зайняти пост наставника головної національної команди Литви, 51-річному Урбонасу довелося залишити посаду головного тренера у вільнюському "Жальгірісі".
Литва та Україна потрапили у одну групу кваліфікації на Євро-2020. Команди зустрінуться 7 вересня та 11 жовтня цього року.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under22 січня 2013 , 15:28
Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО23 листопада 2014 , 07:25
"Динамо" переграло "Дніпро" на його території9 серпня 2015 , 21:26