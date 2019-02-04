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      Суперник збірної України у відборі на Євро-2020 отримав нового тренера

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      Вальдас Урбонас очолив збірну Литви
      Вальдас Урбонас очолив збірну Литви / Фото з відкритих джерел

      Новим головним тренером збірної Литви з футболу призначений Вальдас Урбонас.

      Про це повідомляє офіційний сайт Литовської федерації футболу (ЛФФ).

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      Терміни контракту і фінансові умови угоди не розголошуються, при цьому уточнюється, що він буде представлений на спеціальній прес-конференції у вівторок, 5 лютого.

      Щоб зайняти пост наставника головної національної команди Литви, 51-річному Урбонасу довелося залишити посаду головного тренера у вільнюському "Жальгірісі".

      Литва та Україна потрапили у одну групу кваліфікації на Євро-2020. Команди зустрінуться 7 вересня та 11 жовтня цього року.

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      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу Литва
      Джерело: 24 Канал
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