Суперник збірної України у відборі на Євро-2020 отримав нового тренера

Новим головним тренером збірної Литви з футболу призначений Вальдас Урбонас.

Про це повідомляє офіційний сайт Литовської федерації футболу (ЛФФ).

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Терміни контракту і фінансові умови угоди не розголошуються, при цьому уточнюється, що він буде представлений на спеціальній прес-конференції у вівторок, 5 лютого.

Щоб зайняти пост наставника головної національної команди Литви, 51-річному Урбонасу довелося залишити посаду головного тренера у вільнюському "Жальгірісі".

Литва та Україна потрапили у одну групу кваліфікації на Євро-2020. Команди зустрінуться 7 вересня та 11 жовтня цього року.

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