Суперник "Зорі" в Лізі Європи зняв ролик про Запоріжжя та Україну: відео

Луганська "Зоря" домашні матчі проводить у Запоріжжі на "Славутич арені". Саме на цьому стадіоні у четвер, 9 серпня, відбудеться матч української команди проти португальської "Браги" у кваліфікації Ліги Європи.

Напередодні матчу "Брага" зняла відео про Запоріжжя та Україну. Читайте також: Зоря – Брага: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи Відео було знято у самому Запоріжжі, а в ролику знявся гравець команди Алан Озоріу да Кошта Сілва. Нагадаємо, матч між "Зорею" та "Брагою" відбудеться у четвер, 9 серпня, у Запоріжжі на "Славутич арена". Гра розпочнеться о 21:30. Матч-відповідь відбудеться в Португалії 16 серпня. До слова, вже відомо, з ким зіграє "Зоря" у випадку проходу "Браги". Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24