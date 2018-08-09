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Суперник "Зорі" в Лізі Європи зняв ролик про Запоріжжя та Україну: відео

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Запоріжжя
Запоріжжя

Луганська "Зоря" домашні матчі проводить у Запоріжжі на "Славутич арені". Саме на цьому стадіоні у четвер, 9 серпня, відбудеться матч української команди проти португальської "Браги" у кваліфікації Ліги Європи.

Напередодні матчу "Брага" зняла відео про Запоріжжя та Україну.

Читайте також: Зоря – Брага: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Відео було знято у самому Запоріжжі, а в ролику знявся гравець команди Алан Озоріу да Кошта Сілва.

Нагадаємо, матч між "Зорею" та "Брагою" відбудеться у четвер, 9 серпня, у Запоріжжі на "Славутич арена". Гра розпочнеться о 21:30. Матч-відповідь відбудеться в Португалії 16 серпня.

До слова, вже відомо, з ким зіграє "Зоря" у випадку проходу "Браги".

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Теги: ФК Зоря Новини спорту Футбол Новини Запоріжжя Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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