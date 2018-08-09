Суперник "Зорі" в Лізі Європи зняв ролик про Запоріжжя та Україну: відео
Луганська "Зоря" домашні матчі проводить у Запоріжжі на "Славутич арені". Саме на цьому стадіоні у четвер, 9 серпня, відбудеться матч української команди проти португальської "Браги" у кваліфікації Ліги Європи.
Напередодні матчу "Брага" зняла відео про Запоріжжя та Україну.
Читайте також: Зоря – Брага: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
Відео було знято у самому Запоріжжі, а в ролику знявся гравець команди Алан Озоріу да Кошта Сілва.
Нагадаємо, матч між "Зорею" та "Брагою" відбудеться у четвер, 9 серпня, у Запоріжжі на "Славутич арена". Гра розпочнеться о 21:30. Матч-відповідь відбудеться в Португалії 16 серпня.
До слова, вже відомо, з ким зіграє "Зоря" у випадку проходу "Браги".
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"2 червня 2010 , 18:20
"Барселона" набрала кредитів14 липня 2010 , 17:41
Фоменко: П'ятого березня проведемо товариський поєдинок23 грудня 2013 , 09:43
Луческу: В Донецьку - бандити28 серпня 2014 , 10:02