Суперники Шахтаря в Лізі Європи 2018

У понеділок, 17 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника дізнався "Шахтар".

Суперником донецького "Шахтаря" на цій стадії стане німецький "Айнтрахт".

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Перший матч відбудеться 14 лютого на полі "гірників", а матч-відповідь – 21 лютого на виїзді.

Зазначимо, що опонентами "гірників" могли стати "Арсенал", "Айнтрахт", "Бенфіка", "Валенсія", "Динамо" Загреб, "Зальцбург", "Інтер", "Наполі", "Челсі", "Севілья", "Генк", "Вільяреал", "Байєр", "Бетіс".

Нагадаємо, "Шахтар" опинився в 1/16 фіналу Ліги Європи після вильоту з Ліги чемпіонів. Донеччани посіли 3 місце в групі F, набравши 6 очок у квартеті з "Манчестер Сіті", "Ліоном" та "Хоффенхаймом".

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