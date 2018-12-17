Суперники Шахтаря в Лізі Європи 2018

Визначився суперник "Шахтаря" в 1/16 Ліги Європи
У понеділок, 17 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника дізнався "Шахтар".
Суперником донецького "Шахтаря" на цій стадії стане німецький "Айнтрахт".
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Перший матч відбудеться 14 лютого на полі "гірників", а матч-відповідь – 21 лютого на виїзді.
Зазначимо, що опонентами "гірників" могли стати "Арсенал", "Айнтрахт", "Бенфіка", "Валенсія", "Динамо" Загреб, "Зальцбург", "Інтер", "Наполі", "Челсі", "Севілья", "Генк", "Вільяреал", "Байєр", "Бетіс".
Нагадаємо, "Шахтар" опинився в 1/16 фіналу Ліги Європи після вильоту з Ліги чемпіонів. Донеччани посіли 3 місце в групі F, набравши 6 очок у квартеті з "Манчестер Сіті", "Ліоном" та "Хоффенхаймом".
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