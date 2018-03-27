Суперницею Світоліної у чвертьфіналі Miami Open стане латвійка Остапенко

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла австралійку Ешлі Барті та вперше ввійшла до чвертьфіналу турніру Miami Open. Її наступною суперницею стане п'ята ракетка світу – латвійка Олена Остапенко.

Про це повідомляє Isport.

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Еліна Світоліна оголосила війну австралійському тенісу. За бортом турніру в Маямі українська тенісистка залишила уже другу представницю зеленого континенту. Двадцята ракетка світу Ешлі Барті до цього не виграла жодного із трьох матчів проти Світоліної. Не допомогли порушити неприємну традицію і два реалізовані брейк-пойнти. Суперниця відповіла чотирма та оформила вихід до чвертьфіналу, вклавшись у дві партії – 7:5, 6:4.

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Наступна суперниця Світоліної мала визначитись в протистоянні між п'ятою ракеткою світу Оленою Остапенко та дворазовою чемпіонкою Вімблдону Петрою Квітовою. Латвійська тенісистка в третьому колі обіграла чешку Петру Квітову в двох сетах з рахунком 7:6 (7:4), 6:3.

Еліна Світоліна зіграє з Оленою Остапенко 28 березня 2018 року.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Маямі.