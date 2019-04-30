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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Суперництво – у минулому: Порошенко телефонував Зеленському

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      Суперництво – у минулому: Порошенко телефонував Зеленському

      Поки ще чинний президент України Петро Порошенко звернувся до українців та розповів, чим збирається займатися останні тижні своєї президентської каденції. А також повідомив про свою розмову з Володимиром Зеленським та домовленості, яких у цій розмові було досягнуто.

      Петро Порошенко запропонував своєму колись опоненту на виборах та переможцю президентських перегонів Володимиру Зеленському скоординувати зусилля для спільної відсічі російській агресії. За його словами, із Зеленським домовлено зустрітися найближчим часом.

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      Чинний глава держави подзвонив до Володимира Зеленського одразу після оприлюднення протоколу ЦВК від 30 квітня про остаточні результати виборів президента України, і привітав його.

      Суперництво на виборах – залишилося в минулому. Ми не маємо дати Путіну жодного шансу скористатися перехідним періодом в Україні. Розраховую, така позиція знайде підтримку і у новообраного президента,
      – сказав Порошенко.

      На його думку, зараз потрібно "продемонструвати усім партнерам єдину українську позицію". Адже "роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України".

      "Російська Федерація заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. Це питання буде головним, чому я присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити розв'язання цієї проблеми – це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля", – підсумував Порошенко.

      Читайте також: Зеленський і Порошенко прокоментували офіційні результати виборів

      Нагадаємо, Володимир Зеленський переміг на виборах президента України у 2019 році і вже очікує на інавгурацію. Чинний глава держави Петро Порошенко визнав свою поразку і подякував усім українцям, які за нього голосували.

      Вибори

      Володимир Зеленський обійме посаду президента щонайпізніше у перших числах червня 2019 року:

      • ЦВК 30 квітня оголосило офіційні результати виборів.
      • Тепер їх повинні опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" протягом 5 днів.
      • З дня публікаціє розпочнеться відлік 30 днів, протягом яких має відбутися інавгурація.
      • Конкретну дату інавгурації за поданням спікера парламенту і згідно з чинним законодавством України призначити Верховна Рада.

      Інавгурація

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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