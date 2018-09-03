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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Суперниця Світоліної розповіла, як туалет допоміг їй перемогти українку

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Анастасія Севастова прокоментувала перемогу над Еліною Світоліною
Анастасія Севастова прокоментувала перемогу над Еліною Світоліною

Тенісистка з Латвії Анастасія Севастова прокоментувала свою перемогу наж українкою Еліною Світоліною в матчі 1/8 фіналу US Open-2018.

Слова латвійка наводить офіційний сайт WTA-туру.

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"У другій партії я немов психологічно відключилася. У мене були проблеми. Але туалетна перерва і невеликий відпочинок допомогли мені відразу ж включитися в боротьбу", – сказала Севастова.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Анастасія Севастова зіграє проти діючої чемпіонки US Open і третьої ракетки світу Слоан Стівенс.

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Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 Канал
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