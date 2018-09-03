Суперниця Світоліної розповіла, як туалет допоміг їй перемогти українку

Тенісистка з Латвії Анастасія Севастова прокоментувала свою перемогу наж українкою Еліною Світоліною в матчі 1/8 фіналу US Open-2018.

Слова латвійка наводить офіційний сайт WTA-туру.

Читайте також: Світоліна ганебно поступилася на US Open

"У другій партії я немов психологічно відключилася. У мене були проблеми. Але туалетна перерва і невеликий відпочинок допомогли мені відразу ж включитися в боротьбу", – сказала Севастова.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Анастасія Севастова зіграє проти діючої чемпіонки US Open і третьої ракетки світу Слоан Стівенс.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24