Суперниця Світоліної розповіла, як туалет допоміг їй перемогти українку
Тенісистка з Латвії Анастасія Севастова прокоментувала свою перемогу наж українкою Еліною Світоліною в матчі 1/8 фіналу US Open-2018.
Слова латвійка наводить офіційний сайт WTA-туру.
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"У другій партії я немов психологічно відключилася. У мене були проблеми. Але туалетна перерва і невеликий відпочинок допомогли мені відразу ж включитися в боротьбу", – сказала Севастова.
Зазначимо, що у чвертьфіналі Анастасія Севастова зіграє проти діючої чемпіонки US Open і третьої ракетки світу Слоан Стівенс.
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Джерело: 24 Канал
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