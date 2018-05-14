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Супрун дала важливі поради до проблеми, яка стосується кожного: корисне відео

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Сутулість негативно впливає на організм
Сутулість негативно впливає на організм / Unsplash

Правильна постава реально впливає на здоров’я і тому, коли родичі кажуть вам випростатися, краще їх послухатися.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоровя Уляна Супрун.

Вона пояснила, що те як ви тримаєтеся, коли стоїте чи сидите, є основою для кожного руху і визначає те, як тіло пристосовується до навантажень.

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Вони бувають різними, проте є одне навантаження, яке ми всі без виключення відчуваємо постійно – гравітація,
– додала урядовець.

І якщо ваша постава порушена – м’язи змушені працювати більше, аби втримувати вас вертикально. Окремі м’язи поступово стають менш гнучкими, інші – слабшими.

Вона додала, що погана постава призводить до швидшого зношення суглобів та зв’язок і робить деякі органи, як легені, менш ефективними.

Проте чому так важливо турбуватися про поставу та як це робити дивіться у відео:

 

Теги: Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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