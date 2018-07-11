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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Супрун назвала 5 здорових звичок, які продовжують тривалість життя

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Які звички здатні продовжити життя
Які звички здатні продовжити життя / unsplash.com

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала, які звички здатні продовжити життя людини на 2 роки.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Вона навела результати дослідження, у якому взяли участь 120 тисяч людей, тривав експеримент 30 років.

Серед факторів, які здатні продовжити життя – це здорове харчування, достатній рівень фізичної активності (30 хвилин на день), нормальна вага, відмова від куріння та відмова або принаймні помірне вживання алкоголю.

via GIPHY

Люди, які мали одну з цих звичок, жили на 2 роки довше ніж ті, хто цього не робив. А ті, хто дотримувався усіх звичок регулярно, жили в середньому на 12-14 років довше.

Ці фактори також здатні знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань та раку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун Довголіття
Джерело: 24 Канал
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