Супрун назвала 5 здорових звичок, які продовжують тривалість життя

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала, які звички здатні продовжити життя людини на 2 роки.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Вона навела результати дослідження, у якому взяли участь 120 тисяч людей, тривав експеримент 30 років.

Серед факторів, які здатні продовжити життя – це здорове харчування, достатній рівень фізичної активності (30 хвилин на день), нормальна вага, відмова від куріння та відмова або принаймні помірне вживання алкоголю.

Люди, які мали одну з цих звичок, жили на 2 роки довше ніж ті, хто цього не робив. А ті, хто дотримувався усіх звичок регулярно, жили в середньому на 12-14 років довше.

Ці фактори також здатні знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань та раку.