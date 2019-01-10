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      Супрун назвала норми рівня холестерину в крові

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      Супрун назвала норми рівня холестерину в крові
      Супрун назвала норми рівня холестерину в крові / Фото з вільних джерел

      Високий рівень холестерину в крові збільшує ризик серцевого нападу, ішемічні хвороби серця, інсульту, атеросклерозу.

      В.о. глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала норми холестерину у крові, йдеться у дописі у Facebook.

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      Особливо важливо стежити за рівнем холестерину людям:

      1. з серцево-судинними захворюваннями;
      2. яким діагностували ішемічну хворобу серця, інсульт або міні-інсульт, захворювання периферичних артерій;
      3. з надмірною вагою;
      4. з хронічними запальними процесами (ревматоїдний артрит, псоріаз або ВІЛ);
      5. з діабетом або високим тиском.

      Вперше виміряти рівень холестерину потрібно у 9-11 років
      Вперше виміряти рівень холестерину потрібно у 9-11 років

      Холестерин може поділятися на "хороший" та "поганий", але це позначення досить спрощене, організму потрібен баланс. Супрун зазначила: людина без холестерину не може існувати.

      Більшість авторитетних міжнародних організацій рекомендують тестувати рівень холестерину дорослим кожні 4-6 років. Людям з груп ризику перевіряти його потрібно значно частіше.

      Вперше виміряти рівень холестерину потрібно у 9-11 років, після чого повторювати діагноз щоп’ять років. Якщо хтось з родичів мав високий рівень холестерину, то варто вимірювати його рівень кожні два роки.

      Супрун назвала нормальні показники холестерину

      1. Загального холестерину в крові
      – 5 ммоль / л або менше для людей, що не знаходяться в групі ризику;
      – 4 або менше для людей, що в групі ризику.

      2. "Поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності)
      – 3 ммоль / л або менше для людей, що не знаходяться в групі ризику;
      – 1,8 ммоль / л або менше для людей, що в групі ризику.

      3. "Хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності)
      — ідеальний рівень — понад 1 ммоль /л.

      Супрун назвала нормальні показники холестерину
      Супрун назвала нормальні показники холестерину

      За допомогою калькулятора ASCVD Risk Estimator Plus можна визначити загальний ризик судинних катастроф. Для розрахунків потрібно мати показники холестерину в крові та тиску, а також відповісти на кілька загальних запитань.
      Якщо у вас підвищений ризик холестерину – зверніться до лікаря.

      Що потрібно робити, щоб підтримувати здоровий баланс холестерину:

      • стежте за раціоном;
      • будьте фізично активні
      • кидайте курити.
       
      Лікар Уляна Супрун
      " За даними Британського фонду серця, статини можуть знижувати загальний рівень холестерину більш ніж на 20%, ліпопротеїнів низької щільності — більш ніж на 30%, підвищувати рівень ліпопротеїнів високої щільності від 3% до 10%. В цілому, правильне вживання статинів може зменшити ризик серцевого нападу або інсульту приблизно на чверть ".

       

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Уляна Супрун Профілактика захворювань Здорове життя Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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