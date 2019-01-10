Супрун назвала норми рівня холестерину в крові

Високий рівень холестерину в крові збільшує ризик серцевого нападу, ішемічні хвороби серця, інсульту, атеросклерозу.

В.о. глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала норми холестерину у крові, йдеться у дописі у Facebook.

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Особливо важливо стежити за рівнем холестерину людям:

з серцево-судинними захворюваннями; яким діагностували ішемічну хворобу серця, інсульт або міні-інсульт, захворювання периферичних артерій; з надмірною вагою; з хронічними запальними процесами (ревматоїдний артрит, псоріаз або ВІЛ); з діабетом або високим тиском.



Вперше виміряти рівень холестерину потрібно у 9-11 років

Холестерин може поділятися на "хороший" та "поганий", але це позначення досить спрощене, організму потрібен баланс. Супрун зазначила: людина без холестерину не може існувати.

Більшість авторитетних міжнародних організацій рекомендують тестувати рівень холестерину дорослим кожні 4-6 років. Людям з груп ризику перевіряти його потрібно значно частіше.

Вперше виміряти рівень холестерину потрібно у 9-11 років, після чого повторювати діагноз щоп’ять років. Якщо хтось з родичів мав високий рівень холестерину, то варто вимірювати його рівень кожні два роки.

Супрун назвала нормальні показники холестерину

1. Загального холестерину в крові

– 5 ммоль / л або менше для людей, що не знаходяться в групі ризику;

– 4 або менше для людей, що в групі ризику.

2. "Поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності)

– 3 ммоль / л або менше для людей, що не знаходяться в групі ризику;

– 1,8 ммоль / л або менше для людей, що в групі ризику.

3. "Хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності)

— ідеальний рівень — понад 1 ммоль /л.



Супрун назвала нормальні показники холестерину

За допомогою калькулятора ASCVD Risk Estimator Plus можна визначити загальний ризик судинних катастроф. Для розрахунків потрібно мати показники холестерину в крові та тиску, а також відповісти на кілька загальних запитань.

Якщо у вас підвищений ризик холестерину – зверніться до лікаря.

Що потрібно робити, щоб підтримувати здоровий баланс холестерину:

стежте за раціоном;

будьте фізично активні

кидайте курити.

Лікар Уляна Супрун " За даними Британського фонду серця, статини можуть знижувати загальний рівень холестерину більш ніж на 20%, ліпопротеїнів низької щільності — більш ніж на 30%, підвищувати рівень ліпопротеїнів високої щільності від 3% до 10%. В цілому, правильне вживання статинів може зменшити ризик серцевого нападу або інсульту приблизно на чверть ".

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