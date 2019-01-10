Супрун назвала норми рівня холестерину в крові
Високий рівень холестерину в крові збільшує ризик серцевого нападу, ішемічні хвороби серця, інсульту, атеросклерозу.
В.о. глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала норми холестерину у крові, йдеться у дописі у Facebook.
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Особливо важливо стежити за рівнем холестерину людям:
- з серцево-судинними захворюваннями;
- яким діагностували ішемічну хворобу серця, інсульт або міні-інсульт, захворювання периферичних артерій;
- з надмірною вагою;
- з хронічними запальними процесами (ревматоїдний артрит, псоріаз або ВІЛ);
- з діабетом або високим тиском.
Вперше виміряти рівень холестерину потрібно у 9-11 років
Холестерин може поділятися на "хороший" та "поганий", але це позначення досить спрощене, організму потрібен баланс. Супрун зазначила: людина без холестерину не може існувати.
Більшість авторитетних міжнародних організацій рекомендують тестувати рівень холестерину дорослим кожні 4-6 років. Людям з груп ризику перевіряти його потрібно значно частіше.
Вперше виміряти рівень холестерину потрібно у 9-11 років, після чого повторювати діагноз щоп’ять років. Якщо хтось з родичів мав високий рівень холестерину, то варто вимірювати його рівень кожні два роки.
Супрун назвала нормальні показники холестерину
1. Загального холестерину в крові
– 5 ммоль / л або менше для людей, що не знаходяться в групі ризику;
– 4 або менше для людей, що в групі ризику.
2. "Поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності)
– 3 ммоль / л або менше для людей, що не знаходяться в групі ризику;
– 1,8 ммоль / л або менше для людей, що в групі ризику.
3. "Хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності)
— ідеальний рівень — понад 1 ммоль /л.
Супрун назвала нормальні показники холестерину
За допомогою калькулятора ASCVD Risk Estimator Plus можна визначити загальний ризик судинних катастроф. Для розрахунків потрібно мати показники холестерину в крові та тиску, а також відповісти на кілька загальних запитань.
Якщо у вас підвищений ризик холестерину – зверніться до лікаря.
Що потрібно робити, щоб підтримувати здоровий баланс холестерину:
- стежте за раціоном;
- будьте фізично активні
- кидайте курити.
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