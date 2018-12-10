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      Супрун назвала продукти, які потрібно їсти взимку

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      Супрун назвала продукти, які потрібно їсти взимку
      Супрун назвала продукти, які потрібно їсти взимку / libertateapentrufemei.ro

      Не лише йогурт містить корисні бактерії. Добру конкуренцію усім найкращим йогуртам може скласти салат з квашеної капусти.

      Про це пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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      Ферментовані або ж квашені продукти це кефір, вино, місо, кімчі (корейська маринована редиска і капуста, квашений буряк та буряковий квас). Вони змінюють смак і властивості внаслідок дії ферментів, що виділяють бактерії.

      У цих продуктах молочнокислі бактерії поїдають цукри та клітковину овочів чи бобів, і утворюють молочну кислоту. Вона діє як консервант, не дає шкідливим бактеріям та грибкам розмножуватися і псувати продукт.

      Кімчі
      Кімчі

      Завдяки ферментації у продуктах збільшується термін придатності, зберігається їхня поживну цінність.

      1. Ферментовані продукти містять пробіотики — живі мікроорганізми, що відіграють важливу роль у роботі кишківника. Вони виробляють вітаміни, амінокислоти, формують здоровий кишковий імунітет і запобігають алергіям, коливанням ваги, схильності до діабету другого типу, і підтримують здоровий рівень холестерину.

      2. У ферментованих продуктах з’являються нові поліфенольні сполуки з антиоксидантними, протизапальними і навіть антидепресантними властивостями. Супрун зазначила, що азійська ферментована їжа може навіть тамувати тривогу.

      3. Через процеси ферментації у продукті збільшується вміст поживних речовин.

      Користь квашених продуктів
      Користь квашених продуктів

      Добрим джерелом вітаміну С, пектину, кальцію та сульфорафану є квашена капуста. У квашеному буряку міститься корисні для печінки та м’язів речовини бетаїну, фолієва кислота і нітрати. Соєві продукти, як місо — джерело вітамінів Е, К, фолієвої кислоти.

      Тому Супрун радить їсти у холодний період року ферментовані або ж квашені продукти.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Профілактика захворювань Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
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