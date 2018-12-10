Супрун назвала продукти, які потрібно їсти взимку

Не лише йогурт містить корисні бактерії. Добру конкуренцію усім найкращим йогуртам може скласти салат з квашеної капусти.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Ферментовані або ж квашені продукти це кефір, вино, місо, кімчі (корейська маринована редиска і капуста, квашений буряк та буряковий квас). Вони змінюють смак і властивості внаслідок дії ферментів, що виділяють бактерії.

У цих продуктах молочнокислі бактерії поїдають цукри та клітковину овочів чи бобів, і утворюють молочну кислоту. Вона діє як консервант, не дає шкідливим бактеріям та грибкам розмножуватися і псувати продукт.



Кімчі

Завдяки ферментації у продуктах збільшується термін придатності, зберігається їхня поживну цінність.

1. Ферментовані продукти містять пробіотики — живі мікроорганізми, що відіграють важливу роль у роботі кишківника. Вони виробляють вітаміни, амінокислоти, формують здоровий кишковий імунітет і запобігають алергіям, коливанням ваги, схильності до діабету другого типу, і підтримують здоровий рівень холестерину.

2. У ферментованих продуктах з’являються нові поліфенольні сполуки з антиоксидантними, протизапальними і навіть антидепресантними властивостями. Супрун зазначила, що азійська ферментована їжа може навіть тамувати тривогу.

3. Через процеси ферментації у продукті збільшується вміст поживних речовин.



Користь квашених продуктів



Добрим джерелом вітаміну С, пектину, кальцію та сульфорафану є квашена капуста. У квашеному буряку міститься корисні для печінки та м’язів речовини бетаїну, фолієва кислота і нітрати. Соєві продукти, як місо — джерело вітамінів Е, К, фолієвої кислоти.

Тому Супрун радить їсти у холодний період року ферментовані або ж квашені продукти.

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