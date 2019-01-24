Супрун назвала важливий фактор, який впливає на здоров'я

Коли ми говоримо про здоров'я, то думаємо, перш з все, про здорове харчування, здоровий спосіб життя. Освіта не одразу спадає на думку. Але від її рівня залежить чимало речей, що стосуються здоров'я, і цей зв'язок доведений науково.

У Міжнародний день освіти в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звертає увагу на її важливості.

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Дослідження свідчать, що більш освічені люди:

більше піклуються про своє здоров’я;

роблять здоровий вибір щодо способу життя та звичок;

мають більше шансів отримати добру роботу, відтак, покращують рівень здоров’я та добробуту;

частіше займаються профілактикою хвороб;

мають якісніше життя та живуть довше.

Супрун зазначила, що освіта – це не єдиний фактор, який впливає на здоров'я. Діють й багато інших — соціально-економічних, культурних та природних. Скажімо, рівень заробітної плати чи місцевість, в якій людина мешкає, мають також значний вплив на здоров’я.

Лікар Уляна Супрун “Цікаво, що кращий доступ до медичних послуг не робить людей здоровішими сам по собі. За умови якщо рівень освіти низький, навіть доступні медичні послуги не здатні позитивно впливати на здоров’я людини”.

Вчені пояснюють це тим, що важливе саме розуміння здоров’я на індивідуальному рівні. До прикладу, освічена людина краще розуміє ризик шкідливого способу життя, потребу проходити профілактичні огляди та консультуватися з лікарем.

Супрун подала реальні приклади, які розрахували науковці:

1. Кожен додатковий рік навчання у школі потенційно знижував ймовірність смерті на понад 3,6 відсоткових пунктів у наступні десять років у США для людей, які народилися між 1914-1939 роками.



Додатковий рік навчання сприяв дотримуванню здорового індексу маси тіла

2. Ризик виникнення проблем зі здоров’ям для чоловіків, які народилися між 1945-1955 роками, додатковий рік навчання зменшував на 18,5%

3. Додатковий рік навчання сприяв дотримуванню здорового індексу маси тіла (до позначки 25) серед чоловіків з 60% до 72%.

Рівень освіти пов'язаний з рівнем імунізації та довірою до вакцин.

Лікар Уляна Супрун “Рівень освіти батьків має значний вплив на ймовірність чи отримає дитина щеплення та навіть на їхню кількість. В одному метааналізі було виявлено: ймовірність, що дитина отримає необхідні вакцини, була у 2,3 раза вище у дітей, чия мати має середню або вищу освіту. Це у порівнянні з дітьми, матері яких не мали освіти”.

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