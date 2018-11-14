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      Супрун назвала звичку, яка врятує життя

      1028 Читать новость на русском
      Супрун назвала звичку, яка врятує життя
      Супрун назвала звичку, яка врятує життя / transportationtodaynews.com

      Прості речі, які на перший погляд є необов’язковими, можуть врятувати життя. До них можна віднести звичку пристібатися ременями безпеки.

      Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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      Вона зазначила, що потрібно пристібатися навіть тоді, коли ви їдете в магазин за рогом чи впевнені у водії.

      via GIPHY

      Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що ремені безпеки зменшують ризик смерті на передньому сидінні на 40-50%, а на задньому – 25-75%.

      Міфи про ремені безпеки

      Міф 1

      Водій не пристібається ременем безпеки, опираючись на власний досвід. Та це не вбереже його від помилки іншого водія, погоди чи раптово пробитої шини.

      У будь-якому випадку обов'язково потрібно пристібатися
      У будь-якому випадку обов'язково потрібно пристібатися

      Міф 2

      Пристібатися у місті необов’язково, оскільки швидкість транспорту незначна. Зіткнення на швидкості 50 км/год співмірне падінню з четвертого поверху, а на швидкості 90 км/год – з одинадцятого поверху.

      Міф 3

      Ремінь можна не пристібати, якщо є подушка безпеки. Під час розкриття подушка безпеки рухається зі швидкістю 300 км/год. Якщо людина не пристебнеться, то вона травмується. 

      Міф 4

      На задньому сидінні пристібатися необов'язково. Та ймовірність травм пасажира та водія майже однакова. При лобовому зіткненні існує ймовірність травмувати людей попереду.

      На задньому сидінні потрібно пристібатися
      На задньому сидінні потрібно пристібатися

      Міф 5

      При аварії краще бути викинутим з автомобіля. Статистика свідчить, що у 75% випадків викинуті водій або пасажир гинуть.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
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