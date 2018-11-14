Супрун назвала звичку, яка врятує життя

Прості речі, які на перший погляд є необов’язковими, можуть врятувати життя. До них можна віднести звичку пристібатися ременями безпеки.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Вона зазначила, що потрібно пристібатися навіть тоді, коли ви їдете в магазин за рогом чи впевнені у водії.

Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що ремені безпеки зменшують ризик смерті на передньому сидінні на 40-50%, а на задньому – 25-75%.

Міфи про ремені безпеки

Міф 1

Водій не пристібається ременем безпеки, опираючись на власний досвід. Та це не вбереже його від помилки іншого водія, погоди чи раптово пробитої шини.



У будь-якому випадку обов'язково потрібно пристібатися

Міф 2

Пристібатися у місті необов’язково, оскільки швидкість транспорту незначна. Зіткнення на швидкості 50 км/год співмірне падінню з четвертого поверху, а на швидкості 90 км/год – з одинадцятого поверху.

Міф 3

Ремінь можна не пристібати, якщо є подушка безпеки. Під час розкриття подушка безпеки рухається зі швидкістю 300 км/год. Якщо людина не пристебнеться, то вона травмується.

Міф 4

На задньому сидінні пристібатися необов'язково. Та ймовірність травм пасажира та водія майже однакова. При лобовому зіткненні існує ймовірність травмувати людей попереду.



На задньому сидінні потрібно пристібатися

Міф 5

При аварії краще бути викинутим з автомобіля. Статистика свідчить, що у 75% випадків викинуті водій або пасажир гинуть.

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