Супрун назвала звичку, яка врятує життя
Прості речі, які на перший погляд є необов’язковими, можуть врятувати життя. До них можна віднести звичку пристібатися ременями безпеки.
Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
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Вона зазначила, що потрібно пристібатися навіть тоді, коли ви їдете в магазин за рогом чи впевнені у водії.
Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що ремені безпеки зменшують ризик смерті на передньому сидінні на 40-50%, а на задньому – 25-75%.
Міфи про ремені безпеки
Міф 1
Водій не пристібається ременем безпеки, опираючись на власний досвід. Та це не вбереже його від помилки іншого водія, погоди чи раптово пробитої шини.
У будь-якому випадку обов'язково потрібно пристібатися
Міф 2
Пристібатися у місті необов’язково, оскільки швидкість транспорту незначна. Зіткнення на швидкості 50 км/год співмірне падінню з четвертого поверху, а на швидкості 90 км/год – з одинадцятого поверху.
Міф 3
Ремінь можна не пристібати, якщо є подушка безпеки. Під час розкриття подушка безпеки рухається зі швидкістю 300 км/год. Якщо людина не пристебнеться, то вона травмується.
Міф 4
На задньому сидінні пристібатися необов'язково. Та ймовірність травм пасажира та водія майже однакова. При лобовому зіткненні існує ймовірність травмувати людей попереду.
На задньому сидінні потрібно пристібатися
Міф 5
При аварії краще бути викинутим з автомобіля. Статистика свідчить, що у 75% випадків викинуті водій або пасажир гинуть.
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