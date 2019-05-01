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      Супрун: Не будьте носіями міфів про "мір-труд-май", бо це жахіття може повторитися

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      Марійський меморіальний народний музей історії ГУЛАГу
      Марійський меморіальний народний музей історії ГУЛАГу / Євген Расторгуєв

      1 травня мало бути символом об'єднання трудящих усього світу. Натомість через радянську тиранію та знущання над українцями воно стало візитівкою панування подвійних стандартів у СРСР. Особливо щодо тих українців, які "трудилися" у концтаборах ГУЛАГу.

      Таку думку висловила на своїй сторінці у Facebook виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона нагадала, що 1 травня 1886 року у північноамериканських штатах почалися масові страйки з головною вимогою запровадження 8-годинного робочого дня: "Так почалась історія першого травня як Дня міжнародної боротьби за трудові та соціальні права".

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      В Україні 1 травня як День робітничої солідарності вперше відзначили у Львові. Це трапилося у 1890 році – біля міської ратуші на Площі Ринок зібралися приблизно 4 тисячі робітників. Причому і українських, і польських та єврейських. Там був навіть Іван Франко.

      Віче ухвалило резолюцію, в якій вимагало встановлення 8-годинного робочого дня, заборони праці дітей та нічної праці для жінок, запровадження загального виборчого права,
      – зазначила Супрун.

      Свято поширилося майже на увесь світ, але особливої помпезності набуло у СРСР. Адже країна позиціювала себе як "диктатура пролетаріату" і планувала "об'єднати трудящих усього світу". Насправді наслідками цих планів стали колективізація і геноцид українців, жорстокі репресії і брутальні вбивства мільйонів людей – "з метою зміцнення диктатури та страху перед режимом більшовиків".

      Супрун
      Уляна Супрун розповіла, як ставиться до святкування 1 травня

      Супрун додала, що насправді робітники в СРСР здебільшого мали жахливі умови праці: "пролетаріат" нещадно експлуатували, хоча, начебто, в його ім'я існувала країна.

      Але нема нічого, що може краще описати відношення "совєтів" до людей – як ГУЛАГ. Система концентраційних таборів, яка перемолола мільйони українців та представників інших народів, використовуючи їх для рабської праці в нелюдських умовах,
      – наголосила Уляна Супрун.

      "Ось – справжнє обличчя імперії, якою був Союз. Імперії в, якій не було місця для вільних людей — лише для дешевої робочої сили", – написала чиновниця.

      При цьому, нагадала Супрун, міф про "велику країну, яку розвалили" потужно розкручує Кремль. І він же на окупованих українських територіях втілює найжахливіші практики НКВД.

      Не будьте носіями міфів про "Мір. Труд. Май", бо це жахіття може повторитись. Дізнавайтесь і поширюйте правду. Пам'ятайте,
      – підсумувала Супрун.

      Більше новин про працю та позицію керівника МОЗ України Уляни Супрун можна прочитати у матеріалах 24 каналу

      blog_ava
      Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня
      сьогодні
      10538
      Теги: Новини України Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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