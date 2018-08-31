Супрун окреслила небезпеку від шкільних лінійок

Шкільні лінійки на 1 вересня – пережиток радянської традиції, від якого давно час відійти в українських школах. У розвинених країнах немає виснажливого вишиковування, стояння під сонцем або дощем, вислуховування безкінечних напутніх промов. Оскільки це шкідливо, передусім, з медичної точки зору.

Про це пише виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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"Щороку читаємо новини про те, що діти непритомніють на шкільних лінійках. При чому неважливо, чи проводяться вони на вулиці, чи у приміщенні. Адже натовп людей, стояння на одному місці, спека чи задуха погано впливають на здоров’я. У сонячну погоду дитина може отримати тепловий удар чи опік шкіри, знепритомніти, почати блювати, почуватись дезорієнтованою. Так само не додасть здоров’я стояння під дощем", – підкреслює вона.

За її словами, за будь-якої погоди – сонячної чи хмарної – є небезпечними ультрафіолетові промені, і їхня найбільша активність найчастіше припадає на час проведення шкільних лінійок. Як зауважує очільниця МОЗ, лише 15 хвилин під їхнім прямим впливом збільшує ризик виникнення раку шкіри та деяких порушень зору, натомість тінь від дерев, парасольок, тентів тощо не забезпечує повного захисту від сонця.

"Окрім фізичних негараздів від лінійок, вони також підуть не на користь психічному здоров’ю. Скупчення незнайомців та ще й з не зовсім зрозумілою метою викликає у дітей стрес, особливо у наймолодших школяриків. Тож МОЗ України однозначно не рекомендує проводити лінійки. Хіба не краще замінити їх цікавими, інтерактивними уроками?" – наголошує Супрун.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. Відтак, у Мніосвіти запропонували замінити такі заходи на інші формати спілкування педагогів із школярами.



До слова, у школах Львова 1 вересня пройдуть не традиційні святкові лінійки, а майстер-класи, флешмоби та ігри.

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