Супрун опублікувала лист до РФ з вимогою допустити до політв'язнів міжнародних лікарів

Міністерство охорони здоров'я України звернулося до російської влади з вимогою допустити іноземних лікарів до українських політв'язнів.

Про це у Twitter повідомила виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Читайте також: Російський режисер влаштував одиночний пікет на підтримку Сенцова у Москві: його затримали

"Звернулися до РФ з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв'язнів", – повідомила Супрун.

Лист адресований главі МЗС РФ Сергію Лаврову та міністру охорони здоров’я РФ Вероніці Скворцовій. Документ датований 29 травня.

"Міністерство охорони здоров’я України звертається з вимогою допустити українських й міжнародних лікарів та представників міжнародних медичних організацій до українського політв’язня Олега Сенцова та інших затриманих чи засуджених громадян України, з метою оцінки їхнього стану здоров'я", — йдеться у листі.

Нагадаємо, 2 червня по всьому світу відбуваються акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.



Український режисер Олег Сенцов вже три тижні голодує у російській колонії у Лабитнангі. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.