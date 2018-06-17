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Супрун пообіцяла медикам справедливу оплату праці

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Уляна Супрун привітала медиків із професійним святом
Уляна Супрун привітала медиків із професійним святом / 24 канал

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун привітала медиків із професійним святом. Вона зазначила, що завдяки реформам з'явився шанс повернути гідність пацієнтам і медпрацівникам.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

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Попри величезну напругу та відповідальність, які відчувають всі медичні працівники у світі, українські медики щодня переживають всі складнощі роботи у системі охорони здоров’я, що руйнувалася роками,
– наголосила очільниця МОЗ.

За її словами, позитивні зміни, які зараз відбуваються у медичній сфері, сприяють появі справедливої оплати праці медпрацівників.

"Медична система трансформується і позитивні зміни нарешті дозволять медичним працівникам працювати за світовими стандартами в Україні та отримувати справедливу оплату за свою роботу. Дякую всім, хто йде назустріч позитивним змінам – своєю сумлінною працею, постійним навчанням та дослідженнями, а головне – бажанням допомагати людям", – підкреслила Уляна Супрун.

 

Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Медицина Здоров'я
Джерело: 24 канал
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