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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Супрун попередила про небезпеку популярних напоїв влітку

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Супрун попередила про небезпеку спиртних напоїв влітку
Супрун попередила про небезпеку спиртних напоїв влітку / unsplash.com

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун застерігає не пити спиртні напої влітку, оскільки вони наносять суттєву шкоду організму.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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Все тому, що вживання цих напоїв посилює зневоднення. Алкоголь змушує нирки виводити воду, а не утримувати її.

Через вживання алкоголю людина відчуває себе ще спекотніше. Складається враження, що людину ці напої зігрівають, проте не відбувається охолодження. Як наслідок – у людини може впасти тиск та виникнути відчуття слабкості та втоми.

Значно збільшується ризик серцевого нападу після вживання спиртних напоїв, навіть якщо людина рідко п’є. Через спеку у людини може виникнути запаморочення. Супрун не рекомендує вживати спиртні напої влітку особливо тим людям, у яких хворе серце.

Алкоголь не покращує активний відпочинок, навіть навпаки – це збільшує ризик нещасних випадків на 20-25%. Спиртне значно погіршує відчуття рівноваги та балансу, а, отже, зростають шанси травмуватися та впасти.

via GIPHY

Вона застерегла вагітних жінок, людей із хворим серцем та тим, хто вживає ліки, категорично не пити алкоголь.

Супрун радить пити влітку напої, що містять електроліти: узвар, морс, лимонад або навіть теплий чай.

До слова, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому морозиво є недієвим способом охолодитись у спеку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 
Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Уляна Супрун Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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