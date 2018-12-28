Супрун порадила українцям, як зробити святковий стіл кориснішим

Традиційно за столом української сім'ї можна побачити пюре або печеню. Картопля не шкідлива, але пюре на молоці чи сметані – це зайві калорії, важкість в шлунку, та й підгадати час, коли те пюре зробити, непросто. Тож оберімо простішу заміну.

Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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За її словами замінити картоплю може зелений горошок, його не треба ані чистити, ані різати – просто потушкуйте. Також печений гарбуз смакуватиме до всього жирного за столом. Ще можна обрати запечені чи потушковані селеру, моркву і пастернак – у них мало калорій, корисна клітковина й просте приготування.



Картоплю можна замінити печеним грабузом

Також Уляна Супрун порадила за святковим столом не забувайте запивати їжу водою, коли хочеться запити.

Уляна Супрун “Не алкоголем, не кавою і не солодкими газованими напоями! Лише вода, або чай чи трав’яний чай допоможуть нам здобути потрібну рідину, і не привнесуть зайвого, наприклад, цукрів, або не викличуть передчасну евакуацію їжі зі шлунка. Від алкоголю краще відмовитися, бо не існує безпечної дози. Якщо ж ви вирішили споживати алкоголь, робіть це свідомо: не треба закусувати без міри – це не врятує від сп’яніння. Не забувайте пити воду”.

Містерка також запропонувала українцям замінити торти з кремами, перекладанці, рулети чи жирні пампухи на більш здорову альтернативу.



Кутя – корисний десерт

Уляна Супрун “Оберіть сирник, ягідне желе чи крема каталана (іспанський десерт із молока, крохмалю, лимонної цедри, кориці і жовтка), банановий мус (банани, замочені горіхи, фініки і какао), домашнє імбирне печиво або печені яблука і груші. А от кутю заміняти нічим не треба. Цільнозернова пшениця, мак, горіхи, узвар і сухофрукти – все корисне”.

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