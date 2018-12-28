Супрун порадила українцям, як зробити святковий стіл кориснішим
Традиційно за столом української сім'ї можна побачити пюре або печеню. Картопля не шкідлива, але пюре на молоці чи сметані – це зайві калорії, важкість в шлунку, та й підгадати час, коли те пюре зробити, непросто. Тож оберімо простішу заміну.
Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.
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За її словами замінити картоплю може зелений горошок, його не треба ані чистити, ані різати – просто потушкуйте. Також печений гарбуз смакуватиме до всього жирного за столом. Ще можна обрати запечені чи потушковані селеру, моркву і пастернак – у них мало калорій, корисна клітковина й просте приготування.
Картоплю можна замінити печеним грабузом
Також Уляна Супрун порадила за святковим столом не забувайте запивати їжу водою, коли хочеться запити.
Містерка також запропонувала українцям замінити торти з кремами, перекладанці, рулети чи жирні пампухи на більш здорову альтернативу.
Кутя – корисний десерт
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