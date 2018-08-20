Супрун порадила, як балансувати між роботою та особистим життям

Кожна людина повинна дотримуватися важливого балансу – робота та особисте життя для того, щоб провести робочий тиждень та вихідні без великих втрат та енергії.

Поради опублікувала у Facebook виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Розподіляйте свій час

Не варто брати на себе ті завдання, якщо не маєте часу та ресурсів. Щоб зберегти час потрібно ретельно та реалістично оцінити свої сили. Ефективно організовуйте прання чи прибирання.



Розподіляйте свій час

Відмовляйтеся

Не беріть надто багато справ на себе та відмовляйтеся, якщо відчуваєте, що не впораєтеся. Замість того, щоб виконати прохання з відчуття вини, витратьте час на речі, які мають більший сенс.

Плануйте

Для того, щоб краще сфокусуватися на завданнях та залишити час на сімейні справи, потрібно все внести в окремий календар. Також це допоможе не втратити пріоритети справ.



Плануйте

Робіть часті перерви

Переважно люди можуть підтримувати максимальний рівень концентрації не більше 90 хвилин. Спробуйте ділити робочий час на блоки з ефективними перервами – рухова активність.

Не несіть роботу додому

Відокремлюйте робочий час від особистого. Супрун радить створити правила для того, щоб ці дві складові життя не перетиналися.



Відокремлюйте роботу та особисте життя