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      Супрун порадила, як уникнути застуди взимку

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      Як уникнути застуди взимку
      Як уникнути застуди взимку / clappisonvet.com

      У зимовий період дуже поширені грип та застуда. Щоб боротися з інфекційними та вірусними захворюваннями, необхідно бути фізично активним.

      Про це інформує виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

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      Вона посилається на дослідження, які підтверджують користь фізичних навантажень взимку. Люди, які активно займалися спортом, рідше хворіли на застуду, ніж ті, які не займалися фізичними вправами. Така активність допомагає знизити ризики гострих респіраторних інфекцій на більш ніж 20% .

      Супрун радить щотижня присвячувати аеробним вправам помірної інтенсивності 150 хвилин або ж 75 хвилин інтенсивним тренуванням. Також потрібно додати силові навантаження двічі на тиждень — вправи на зміцнення головних груп м‘язів.

      Як бути активним взимку

      1. Частіше виходьте на прогулянки

      Вони покращать роботу серцево-судинної системи та допоможе підготувати судини до зміни температур. Прогулянки знижують рівень стресу в організмі та сприяють утворенню необхідного в зимовий час вітаміну D.

      2. Шукайте можливість бути активним

      Якщо ви розмовляєте телефоном, спробуйте походити, підняти сходами замість ліфта, виходьте на зупинку раніше, тощо.

      3. Правильно обирайте одяг

      Не варто одягати занадто багато речей. Найкраще одягнути термобілизну, а поверх неї – вільне вбрання.

      4. Прибирайте вдома

      Миття підлоги, вікон, викидання сміття – це теж фізична активність. Що вища інтенсивність заняття, то більше калорій людина спалює.

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      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Здорове життя Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
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