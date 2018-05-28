Супрун поширила миле відео про те, як заводити друзів

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, відома тим, що часто публікує цікаву та корисну інформацію про здоров’я, відійшла від звичної теми та поширила зворушливий відеозапис про те, як заводити друзів.

Про це свідчить допис Супрун на її сторінці у Facebook.

Так, у відеоролику діти в кафе підходять до дорослих-незнайомців, які наодинці п’ють каву, та починають із ними розмову. При цьому малеча ставить різноманітні питання, здебільшого досить кумедні, які вражають своєю безпосередністю незнайомців.

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Пам’ятаю, як легко було знайти друзів, коли була дитиною. За щоденними турботами та справами ми можемо забувати про прості речі, які роблять нас щасливими та здоровими. Діти, як ніхто інший, здатні нагадати нам про дійсно цінне,

– мовиться у дописі в. о. міністра.

Супрун наголосила, що щирість та відкритість у спілкуванні, нові знайомства та враження приносять більше користі здоров’ю.