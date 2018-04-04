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Супрун повідомила, скільки українців вже підписали декларації з лікарями

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Уляна Супрун
Уляна Супрун / 24 Канал

Виконувачка обов'язків міністрі охорони здоров'я Уляна Супрун уточнила, що станом на 4 квітня вже 170 тисяч українців підписали декларації з лікарями.

За її інформацією, у перший день дії медреформи понад 12 тисяч українців підписали договори зі своїми лікарями.

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У другий день – 27 тисяч, і до 11-ї ранку сьогодні (4 квітня, – ред.) в нас уже є 7 тисяч людей. Це додатково до тих, які вже були в пілотній програмі,
– зазначила в.о. глави МОЗ.

За її словами, вже 170 тисяч українців уже підписали декларацію зі своїм лікарями.

2 квітня в Україні стартувала кампанія, яка дає українцям можливість вибирати лікаря, що надаватиме їм первинну медичну допомогу.

Теги: Новини України Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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