Супрун повідомила, скільки українців вже підписали декларації з лікарями

Виконувачка обов'язків міністрі охорони здоров'я Уляна Супрун уточнила, що станом на 4 квітня вже 170 тисяч українців підписали декларації з лікарями.

За її інформацією, у перший день дії медреформи понад 12 тисяч українців підписали договори зі своїми лікарями.

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У другий день – 27 тисяч, і до 11-ї ранку сьогодні (4 квітня, – ред.) в нас уже є 7 тисяч людей. Це додатково до тих, які вже були в пілотній програмі,

– зазначила в.о. глави МОЗ.

За її словами, вже 170 тисяч українців уже підписали декларацію зі своїм лікарями.

2 квітня в Україні стартувала кампанія, яка дає українцям можливість вибирати лікаря, що надаватиме їм первинну медичну допомогу.