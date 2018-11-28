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      Супрун пояснила, чи насправді корисне сало

      1970 Читать новость на русском
      Чи насправді корисне сало
      Чи насправді корисне сало / Фото з вільних джерел

      В Україні сало – дуже популярний продукт. Його або люблять, або ненавидять. Сало просять привезти як сувенір. Та чи корисний цей продукт?

      Про це пише виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в Facebook.

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      У салі містяться суміш жирів: насичені жири, а також моно- та поліненасичені жирні кислоти. У 100 грамах міститься 40 грамів ненасичених жирів або ж 900 калорій, а це подвійна денна норма для організму. Тому Супрун радить їсти щодня 20-30 грамів сала.

      Супрун радить їсти щодня 20-30 грамів сала
       Супрун радить їсти щодня 20-30 грамів сала

      Надлишок насичених жирів пов‘язують із ризиком атеросклерозу.

      Сало не містить білків та клітковини, мінералів та низки нутрієнтів. Більше жирів із ненасиченими жирними кислотами добре впливають на стан судин.

      Корисні властивості сала

      1. Сало містить незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти

      Вони необхідні для створення оболонок довкола нейронів і протидії запальним процесам.

      2. У салі є холін

      Корисна речовина, яка відіграє важливу роль в обміні жирів.

      3. Сало містить вітаміни D та Е

      4. Сало схоже за вмістом до ріпакової олії та риб’ячого жиру.

      Корисні властивості сала
      Корисні властивості сала

      Супрун зазначила, що потрібно стежити за своїм раціоном та зважати на витрати енергії. Варто поєднувати сало з крохмалистими продуктами — картоплею, кукурудзяною кашею, хлібом, та гострими компонентами — червоним перцем, гірчицею. Супрун радить їсти сало з морквою, помідорами або борщем.

      Висновок: сало корисне тоді, коли його вживати у невеликій кількості.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
       

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
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