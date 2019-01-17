Супрун пояснила, чи потрібен людині фтор
Фтор є одним з основних факторів стійкості зубної емалі до розвитку карієсу. Чим менше міститься фтору у зубній пасті, тим зуби більш вразливі до псування.
Фтор також впливає на міцність кісток, пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
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Проте надлишок фтору в організмі для людини є шкідливим – дітей він може спричинити флюороз.
Певну частину фтору ми вживаємо з їжею.
Деякі дослідження стверджують, що споживання фтору збільшується через нові технології обробки м'яса, зростання споживання чаю, використання фторовмісних пестицидів. Проте різні регіони містять іншу кількість фтору, тому виникає нестача/надлишок/ відсутність цього мікроелементу.
У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській, Рівенській областях фтор у воді або відсутній або його кількість дуже низька. Знижений вміст фтору є у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській Херсонській Запорізькій області та Автономній Республіці Крим.
У яких областях є нормальний вміст фтору у воді
Нормальний вміст фтору — Чернігівська, Черкаська, Луганська, Сумська, Харківська області. А от підвищений вміст цього елементу є у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій області.
Як нормалізувати вміст фтору
– При замовленні питної води поцікавтеся, чи є у ній фтор
– При недостатній кількості фтору у воді та їжі, використовуйте засоби для гігієни ротової порожнини, які містять фтор.
Супрун радить звертати увагу на вміст фтору у зубній пасті – він не має перевищувати 1350 ppm. При підвищеній чутливості зубів такі пасти не варто використовувати. Засоби з вмістом фтору не бажано ковтати, саме тому дітям обирайте пасти з меншим вмістом фтору.
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