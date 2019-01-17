Супрун пояснила, чи потрібен людині фтор

Фтор є одним з основних факторів стійкості зубної емалі до розвитку карієсу. Чим менше міститься фтору у зубній пасті, тим зуби більш вразливі до псування.

Фтор також впливає на міцність кісток, пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Проте надлишок фтору в організмі для людини є шкідливим – дітей він може спричинити флюороз.

Флюороз зубів – що це? Це хронічне захворювання, при якому емаль зубів має неоднорідний колір, структуру, вкривається плямами, відколами та іншими дефектами. Останні стадії хвороби можуть призвести до втрати зубів.

Певну частину фтору ми вживаємо з їжею.

Лікар Уляна Супрун “Більшість харчових продуктів мають концентрацію фтору нижче 0,05 мг / 100 г. Велика концентрація фтору в морепродуктах, в чаї та продуктах, які виготовляють з допомогою фторованої води”.

Деякі дослідження стверджують, що споживання фтору збільшується через нові технології обробки м'яса, зростання споживання чаю, використання фторовмісних пестицидів. Проте різні регіони містять іншу кількість фтору, тому виникає нестача/надлишок/ відсутність цього мікроелементу.

У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській, Рівенській областях фтор у воді або відсутній або його кількість дуже низька. Знижений вміст фтору є у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській Херсонській Запорізькій області та Автономній Республіці Крим.



У яких областях є нормальний вміст фтору у воді

Нормальний вміст фтору — Чернігівська, Черкаська, Луганська, Сумська, Харківська області. А от підвищений вміст цього елементу є у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій області.

Як нормалізувати вміст фтору

– При замовленні питної води поцікавтеся, чи є у ній фтор

– При недостатній кількості фтору у воді та їжі, використовуйте засоби для гігієни ротової порожнини, які містять фтор.

Супрун радить звертати увагу на вміст фтору у зубній пасті – він не має перевищувати 1350 ppm. При підвищеній чутливості зубів такі пасти не варто використовувати. Засоби з вмістом фтору не бажано ковтати, саме тому дітям обирайте пасти з меншим вмістом фтору.

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