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      Супрун пояснила, чи потрібно пити таблетки для покращення травлення

      1529 Читать новость на русском
      Чи потрібно пити таблетки для кращого перетравлення їжі
      Чи потрібно пити таблетки для кращого перетравлення їжі / diabetesonthenet.com

      Під час застілля, коли на столі приготовані різні страви, люди часто переїдають. Деякі з них завбачливо готують свій організм до цього, вживають перед споживанням їжі ферментні препарати.

      В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чи корисно вживати препарати, що допоможуть перетравити їжу, йдеться на сторінці у Facebook.

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      Вона зазначає, що кілька таблеток до важкого застілля не врятують людину від переїдання. Найкращим способом, щоб вберегтися від цього, є їсти менше та не сподіватися на силу таблеток.

      via GIPHY

      Все тому, що організм людини містить природні ферменти, які допомагають розщеплювати їжу – травні ферменти, які виробляє ротова порожнина, тонкий кишківник, підшлункова залоза. Основними з них є амілаза, яка розщеплює вуглеводи, протеаза розщеплює білки, а ліпаза – жири.

       
      Лікар Уляна Супрун
      “Є  хвороби, через які ці ферменти не утворюються як слід. В цьому випадку й необхідні ферментні препарати. Ці ліки розроблені і вивчені передусім для пацієнтів з екзокринною підшлунковою недостатністю, муковісцидозом (спадкова хвороба), раком підшлункової залози чи після оперативних втручань на шлунку. Їм необхідні такі препарати, що в різних пропорціях містять важливі ферменти”.

      Супрун не радить використовувати препарати, які містять ферменти, щоб більше з’їсти. Сучасна медицина не має достатньо доказів щодо безпечності та ефективності цих ліків при переїданні, порушенні дієти чи якщо є печії.

      В.о. міністра охорони здоров'я наголошує, що перед призначенням ферментних ліків необхідно здати аналізи, які й підтверджують брак ферментів. Лікар також призначає необхідну дозу, а от самому пити таблетки скільки хочеться – не варто.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Уляна Супрун Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: 24 Канал
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