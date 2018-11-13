Супрун пояснила, чому щодня потрібно їсти бобові

Щоденне вживання бобових може значно знизити ризик розвитку низки хвороб, зокрема діабету 2 типу.

Про це інформує в.о. міністра охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

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Вчені зазначили найкорисніший вид бобових – сочевиця. При вживанні її тричі на тиждень, сочевиця захистить від діабету.



Найкорисніший вид бобових – сочевиця

Інші дослідження підтверджують, що дієта збагачена бобовими, зменшує ризик розвитку ожиріння, серцево-судинних хвороб, рівень холестерину. Щоденне вживання бобових допоможе у лікуванні вже наявних недуг.

Супрун назвала інші причини, чому потрібно вживати бобові

1. Містять поживні речовини, білки, клітковину та амінокислоти

Через склад бобових організм швидко насичується та отримує поживні речовини. Бобові мають низький глікемічний індекс.

Вони також містять незамінні кислоти, зокрема триптофан, який забезпечує організм добрим настроєм та повноцінним сном.

2. Сприяють зниженню ваги

Вживання щодня 1 чашки бобових впродовж 3 місяців сприяє схудненню, зменшенню об’ємів талії та нормалізації рівня цукру в крові.



Сприяють зниженню ваги

3. Нормалізують тиск

Науковці підтверджують, що тривале вживання бобових зменшує тиск, деякі вчені розглядають бобові як частину лікування артеріальної гіпертензії та в цілому проблем з тиском.

4. Контролюють рівень холестерину

Через високий вміст клітковини, бобові здатні знизити рівень холестерину у середньому на 8 пунктів без вживання ліків.

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