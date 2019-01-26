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      Супрун пояснила, чому вакцина проти грипу вигідніша, ніж лікування хвороби

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      Вакцина проти грипу вигідніша, ніж лікування хвороби
      Вакцина проти грипу вигідніша, ніж лікування хвороби / ripost.hu

      В Україні немає епідемії грипу, в цілому по країні не перевищено епідемічний поріг. Проте з 14 по 20 січня на грип та ГРВІ захворіли 192 тисячі людей.

      Щоб вберегтися від грипу, необхідно вакцинуватися, пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

      Читайте також: Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

       
      Лікар Уляна Супрун
      Однією з причин відмови від вакцинації проти грипу — її вартість. Однак, часто ми навіть не помічаємо скільки в сумі виходять витрати на лікування. Особливо, коли в хід йдуть вітаміни, сиропи від кашлю, антигістамінні засоби чи різні рослинні препарати, яких в принципі не треба було купувати для лікування грипу або застуди ”.

      У сумі це виходить набагато дорожче, ніж одна вакцина від грипу, яка може вберегти від захворювання та ускладнень.

      Вакцина проти грипу вигідніша, ніж лікування хвороби
      Вакцина проти грипу вигідніша, ніж лікування хвороби

      Супрун рекомендує вакцинуватися від грипу, оскільки епідемічний сезон досі триває.

      Окрім вакцинації, лікар радить часто мити руки, здорово харчуватися, займатися спортом та мати повноцінний сон.

      Якщо все ж таки захворіли на грип або застудилися — не варто купувати ліки без рекомендацій лікаря. Для лікування достатньо жарознижувальний засіб на основі парацетамолу або ібупрофену (коли температура зросла до 38,5) і специфічні противірусні препарати, які призначає виключно лікар. Проте лише медик може визначити, чи потрібно людині призначати таке лікування.

      Основні симптоми грипу
      Основні симптоми грипу

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Уляна Супрун Вакцина
      Джерело: 24 Канал
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