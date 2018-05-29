Супрун пояснила, у чому небезпека лікування травами

Виконуюча обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун пояснила, що фітотерапія може бути небезпечною для організму та призвести до отруєння.

Про це вона заявила на сторінці у Facebook.

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Все тому, що активні речовини, які містяться в рослинах, можуть по-різному впливати на організм людини, оскільки вони мають різну хімічну природу.

Супрун пояснила, що у різні фази життєвого циклу концентрації речовин можуть теж відрізнятися. Тому встановити правильну дозу лікарської речовини без спеціального обладнання та навичок дуже складно.

Проте більшість сучасних препаратів містять речовини, які є у рослинах. Таке застосування у медицині відрізняється способом збирання та підготовкою, ніж у домашньому застосуванні. До того ж, лікування відбувається під наглядом медиків та у комплексі з іншими лікарськими засобами.