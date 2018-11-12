13:40
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Супрун пояснила, як попередити стійкість до антибіотиків

      363 Читать новость на русском
      Супрун пояснила, як попередити стійкість до антибіотиків
      Супрун пояснила, як попередити стійкість до антибіотиків / gmpmedical.com

      В Україні розпочався Світовий тиждень антибіотикорезистентності, що покликаний проінформувати людей про правильне використання антибіотиків.

      Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

      Читайте також: Як харчуватися, щоб вберегти себе від застуди

      Вона зазначила, що епоха антибіотиків розпочалася з відкриття пеніцилу, незабаром після цього почала зростати стійкість бактерій до пеніцилу. Відповідно, люди, які приймали препарат, перестали отримувати позитивний ефект від лікування.

      Дослідження підтвердили зв'язок між прийомом антибіотиків та виявленням штамів резистентних бактерій.

      Як попередити стійкість до антибіотиків
       Як попередити стійкість до антибіотиків

      Супрун зазначила, що антибіотикорезистентність виникає у бактерій, а не у людей чи тварин. У бактерії втрачається чутливість до антибіотиків. Це може призвести до того, що люди можуть стати безсильними у боротьбі з бактеріями та інфекціями.

      Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що у Європейському Союзі кожного року помирають 25 тисяч людей через відсутність реакції бактерії на антибіотики, оскільки люди часто використовували ліки.

      Тому Супрун радить дотримуватися таких порад:

      1. Не використовуйте антибіотики для лікування грипу чи ГРВІ, оскільки вони неефективні у боротьбі з вірусами.

      2. Використовувати препарати за призначенням.

      Використовуйте антибіотики за призначенням лікаря
      Використовуйте антибіотики за призначенням лікаря

      3. Не передавайте антибіотики нікому, у випадку, якщо у вас залишилися таблетки.

      4. Час від часу мийте руки для зменшення поширення бактерій та щоб вберегтися від інфекцій.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      сьогодні , 13:15 Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      Олександра Дрік
      Пасічник переміг на всевдовиборах на Донбасі: що про нього відомо
      сьогодні , 13:12 Пасічник переміг на всевдовиборах на Донбасі: що про нього відомо
      15434
      Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика
      сьогодні , 12:54 Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика
      Євгенія Мазур
      Торговый мир между США и КНР – миф или реальность?
      сьогодні , 12:00 Торговый мир между США и КНР – миф или реальность?
      Злой Одессит
      Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      сьогодні , 09:03 Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Основні ознаки психічних розладів під виглядом звичок
       8 червня , 08:31
      Вчені знайшли смертельну небезпеку кухонного посуду
       27 червня , 10:29
      Які штами грипу загрожують українцям у цьому сезоні
       24 жовтня , 20:07
      Бути щепленню чи ні: в Україні кількість хворих на кір цьогоріч може стати рекордною
       8 листопада , 22:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук