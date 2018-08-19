Супрун пояснила, як потрібно проводити вихідні

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що вихідні потрібно проводити разом зі сім’єю.

Все тому, що дітям потрібно прищеплювати любов до фізичної активності і спорту, йдеться на сторінці Facebook.

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Чим раніше батьки залучатимуть дітей до руху, тим швидше він стане невіддільною частиною їхнього життя.

Супрун пояснила, що фізична активність для дітей – це активна гра та можливість вільно рухатися та вивчати природу. Уникайте прогулянок у візку та у руках з гаджетами.



Фізична активність для дітей – це гра

Діти переймають звички батьків, і тому, якщо батьки будуть дивитися телевізор на вихідних, то, ймовірніше, дитина у майбутньому буде копіювати таку поведінку. І навпаки – діти фізично активних батьків більше схильні переймати цю звичку та дотримуватись її вже в дорослому житті.

Активні діти та підлітки мають менше проблем зі здоров'ям. Супрун зазначила, що на день дитині необхідно мінімум 60 хвилин активності. Остання добре впливає на розумові здібності, здатність концентруватись та будувати соціальні контакти, а також на фізичне здоров’я.



Активні діти та підлітки мають менше проблем зі здоров'ям