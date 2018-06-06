12:52
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Супрун пояснила, які медичні заклади фінансуватимуться за новою моделлю

102 Читать новость на русском
Супрун назвала медичні заклади, що фінансуватимуться по-новому
Супрун назвала медичні заклади, що фінансуватимуться по-новому / 24 Канал

З 5 червня 149 закладів первинної ланки у 22 областях України, у яких працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти, почали роботу з Національною службою здоров'я.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Супрун зруйнувала міфи про інсульт

Серед закладів першої ланки, які підготувалися до змін – усі заклади Києва, а також Вінниці, Полтави, Черкас, Кривого Рогу і Кременчука.

Інші заклади охорони здоров'я будуть надалі фінансуватися за допомогою механізму субвенції, як це було раніше.

5 червня Національна служба здоров'я завершила укладати угоди з медичними закладами "первинками". Наприкінці липня НСЗУ оголосить наступну хвилю підписання договорів із закладами, що надають первинну медичну допомогу.

Для того, щоб підписати договір з НСЗУ та отримувати фінансування за новою моделлю, медзаклади мають стати комунальними некомерційними підприємствами, підключитися до електронної системи охорони здоров'я та підписувати декларації пацієнтів про вибір лікаря первинної медичної допомоги,
– написала Супрун.

Вже в липні заклади першої хвилі отримуватимуть фінансування згідно нової моделі.

 

Теги: Здоров'я Новини України Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сьогодні, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 445
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сьогодні, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 582
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
5 червня, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
965
До Дня журналіста: 7 українських репортерів та публіцистів, яких знають у світі
сьогодні, 10:01 До Дня журналіста: 7 українських репортерів та публіцистів, яких знають у світі
Настя Сукач 4829
До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
сьогодні, 08:41 До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
Ірина Овчар 443
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук