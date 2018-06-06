Супрун пояснила, які медичні заклади фінансуватимуться за новою моделлю

З 5 червня 149 закладів первинної ланки у 22 областях України, у яких працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти, почали роботу з Національною службою здоров'я.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Серед закладів першої ланки, які підготувалися до змін – усі заклади Києва, а також Вінниці, Полтави, Черкас, Кривого Рогу і Кременчука.

Інші заклади охорони здоров'я будуть надалі фінансуватися за допомогою механізму субвенції, як це було раніше.

5 червня Національна служба здоров'я завершила укладати угоди з медичними закладами "первинками". Наприкінці липня НСЗУ оголосить наступну хвилю підписання договорів із закладами, що надають первинну медичну допомогу.

Для того, щоб підписати договір з НСЗУ та отримувати фінансування за новою моделлю, медзаклади мають стати комунальними некомерційними підприємствами, підключитися до електронної системи охорони здоров'я та підписувати декларації пацієнтів про вибір лікаря первинної медичної допомоги,

– написала Супрун.

Вже в липні заклади першої хвилі отримуватимуть фінансування згідно нової моделі.