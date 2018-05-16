Супрун пропонує заборонити рекламу нетрадиційної медицини
Міністерство охорони здоров’я України розробило проект закону що обмежує рекламу лікарських засобів. Зокрема МОЗ пропонує заборонити рекламу "цілительства та нетрадиційної медицини".
Виконувач обов’язків міністра України з охорони здоров’я Уляна Супрун написала про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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У способі та подачі реклами лікарських засобів Україна дуже відстає від країн Заходу, де є чіткі правила та норми, які дозволяють розповсюджувати рекламу ліків,
– написала Супрун.
Уляна Супрун зазначила, що український ринок реклами лікарських засобів дуже хаотичний. Оскільки його ніхто належно не контролює, це дає простір для маніпуляцій з інформацією, що успішно використовується.
"Нині в Україні ринок реклами регулюють майже 10 різних законних та підзаконних актів, натомість на практиці вони не працюють. На наше переконання, це відбувається через те, що відсутній належний контроль", – відзначила Супрун.
Реклама – поганий порадник. Особливо, коли це реклама ліків, а її бачить не фахівець сфери охорони здоров’я, а людина, яка шукає спосіб легкого і миттєвого одужання,
– підкреслює міністр.
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Супрун також написала, що реклама лікарських засобів приводить до того, що люди відмовляються від справді необхідного лікування. Разом з цим широкого застосування набувають такі явища, як "лікування по телевізору" та google-терапія.
Пропонується також заборонити "залучення до реклами конкретного препарату відомих людей, акторів, що зображають медпрацівників", а також "інформацію, що ліки призначені виключно для лікування дітей".
Нагадаємо, що недавно Уляна Супрун розвінчала міф щодо профілактики небезпечних паразитів, написавши про це на своїй сторінці у Facebook.
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