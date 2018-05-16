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Супрун пропонує заборонити рекламу нетрадиційної медицини

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МОЗ пропонує заборонити рекламу
МОЗ пропонує заборонити рекламу "цілительства та нетрадиційної медицини" / Фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров’я України розробило проект закону що обмежує рекламу лікарських засобів. Зокрема МОЗ пропонує заборонити рекламу "цілительства та нетрадиційної медицини".

Виконувач обов’язків міністра України з охорони здоров’я Уляна Супрун написала про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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У способі та подачі реклами лікарських засобів Україна дуже відстає від країн Заходу, де є чіткі правила та норми, які дозволяють розповсюджувати рекламу ліків,
– написала Супрун.

Уляна Супрун зазначила, що український ринок реклами лікарських засобів дуже хаотичний. Оскільки його ніхто належно не контролює, це дає простір для маніпуляцій з інформацією, що успішно використовується.

"Нині в Україні ринок реклами регулюють майже 10 різних законних та підзаконних актів, натомість на практиці вони не працюють. На наше переконання, це відбувається через те, що відсутній належний контроль", – відзначила Супрун.

Реклама – поганий порадник. Особливо, коли це реклама ліків, а її бачить не фахівець сфери охорони здоров’я, а людина, яка шукає спосіб легкого і миттєвого одужання,
– підкреслює міністр.

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Супрун також написала, що реклама лікарських засобів приводить до того, що люди відмовляються від справді необхідного лікування. Разом з цим широкого застосування набувають такі явища, як "лікування по телевізору" та google-терапія. 

Пропонується також заборонити "залучення до реклами конкретного препарату відомих людей, акторів, що зображають медпрацівників", а також "інформацію, що ліки призначені виключно для лікування дітей".

Нагадаємо, що недавно Уляна Супрун розвінчала міф щодо профілактики небезпечних паразитів, написавши про це на своїй сторінці у Facebook.

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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