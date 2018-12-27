Супрун розкритикувала святкове меню українців
Виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун пояснила, як українцям зробити новорічне і різдвяне меню кориснішим.
Про це вона написала на своїй сторінці Facebook.
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Супрун радить зважити за і проти, коли плануєте складне багате меню до свят. За її словами, шум, опіки, багатозадачність, важкі сумки й витрати грошей — ніщо із цього здоров’я вам не додасть.
Олів'є шкідливий через майонез
Міністерка радить зробти те саме, але трохи простіше і здоровіше.
Також вона порадила відмовитися від традиційного салату "оселедець під шубою" – страва, в якій багато майонезу і людскої праці. Зробіть простіше – окремо оселедці чи скумбрія. Окремо – вінегрет, і додайте до цього печені овочі: картоплю, селеру, пастернак, моркву, гарбуз і олію. Ви отримаєте те саме, але в легшій формі. І готувати простіше.
Оселедець під шубою – страва, в якій багато майонезу
Уляна Супрун також пропонує запікати м'ясо, аніж смажити, а холодець доповнити овочевим салатом і цвіклями (страва, що готується з відвареного столового буряка, хрону та прянощів).
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