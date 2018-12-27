Супрун розкритикувала святкове меню українців

Виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун пояснила, як українцям зробити новорічне і різдвяне меню кориснішим.

Про це вона написала на своїй сторінці Facebook.

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Супрун радить зважити за і проти, коли плануєте складне багате меню до свят. За її словами, шум, опіки, багатозадачність, важкі сумки й витрати грошей — ніщо із цього здоров’я вам не додасть.



Олів'є шкідливий через майонез

Міністерка радить зробти те саме, але трохи простіше і здоровіше.

Уляна Супрун “Візьмемо олів’є. Це салат, бо в ньому багато порізаних компонентів і соус: картопля, морква, цибуля, огірки, м’ясо, яйця, і жирний майонез. Власне, олів’є може бути повноцінною стравою, а не “салатом”: тут є білки, жири, повільні вуглеводи. Що зробити? Є олів’є – не готуйте більше калорійних страв. Зрозумійте, що майонез – це проблема. Його забагато, він калорійний, малопоживний, і ускладнює травлення”.

Також вона порадила відмовитися від традиційного салату "оселедець під шубою" – страва, в якій багато майонезу і людскої праці. Зробіть простіше – окремо оселедці чи скумбрія. Окремо – вінегрет, і додайте до цього печені овочі: картоплю, селеру, пастернак, моркву, гарбуз і олію. Ви отримаєте те саме, але в легшій формі. І готувати простіше.



Оселедець під шубою – страва, в якій багато майонезу

Уляна Супрун також пропонує запікати м'ясо, аніж смажити, а холодець доповнити овочевим салатом і цвіклями (страва, що готується з відвареного столового буряка, хрону та прянощів).

Уляна Супрун “Добре приготувати до свят суп, курячий чи рибний бульйон або борщ. Рідка тепла їжа, в якій - все корисне з овочів сприяє травленню, але і утримує нас від переїдання. Суп це джерело мікроелементів і доступних поживних речовин на ранок похмілля”.

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