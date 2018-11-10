Супрун розповіла корисні поради, як правильно вживати жири

Корисні властивості жирів у вашому раціоні забезпечать організм енергією, підтримуватимуть ріст клітин і допоможуть організмові контролювати рівень холестерину та поглинати життєво необхідні поживні речовини.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

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Багато людей намагаються уникати жирної їжі та купувати все знежирене. Також багатьох людей лякає слово "холестерин", тому вони відмовляються від тваринних жирів або обирають лише олії. Натомість, за словами Супрун, не потрібно цього робити, адже організм потребує жирні кислоти і холестерин.

Адже якщо ми харчуємось різноманітно, включаючи тваринні жири, ми не маємо хвороб печінки та фізично активні, а рівень холестерину в крові буде здоровий. Супрун зазначила, що немає "поганого" чи "хорошого" холестерину, бо для організму важливий баланс. Без холестерину може виникнути депресія, авітаміноз, слабкий імунітет чи навіть безпліддя.

Ось кілька корисних порад з приводу вживання жирів:

1. Зберігайте баланс жирності молочних продуктів

Знежирена молочна продукція втрачає вітаміни A і D та не викликає відчуття ситості, що може змусити нас переїдати. Тому обов’язково варто вживати необхідну кількість продуктів з молока, особливо, з високою жирністю. Варто розуміти, що якщо не перевищувати денну норму калорій, то жирне молоко чи йогурт не впливають на вагу.

2. Намагайтесь не смажити на рослинній олії

Ідея смаження на рослинній олії є не наздоровішим рішенням, оскільки при нагріванні олії можуть ставати шкідливими, а їжа – надто жирною та калорійною. Краще менше смажити, і їсти олії в салаті.



Рослинна олія

3. Обов’язково внесіть до свого раціону рибу

Риба – це хороше джерело омега-3 жирних кислот та профілактика непотрібних запалень. Особливо 200 чи 300 грам риби чи молюсків на тиждень забезпечать організм корисними жирами. Саме риба (а не риб'ячий жир) корисна для профілактики серцево-судинних хвороб чи кращого розумового розвитку дітей.



Риба корисна для організму

4. Займайтеся фізичними вправами

Фізичні аеробні навантаження не просто нормалізують холестерин, а спалить зайві калорії. Дослідження показали, що здолання на пробіжці щотижня по 16 кілометрів упродовж хоча би 10 місяців нормалізує також і баланс холестерину.

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